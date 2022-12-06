Побывавшая в Таиланде россиянка назвала отношение к русским издевательством

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала о неуважении персонала отеля Пхукета к гостям

Российская туристка побывала в Таиланде и возмутилась неуважительным отношением персонала отеля к гостям. Разочарованиями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что отдыхала на Пхукете. По ее словам, ей не повезло с отелем: вода в бассейне была слишком холодная для купания, лежаков не хватало на всех гостей, а питание девушка назвала «ужасным» — со второго дня туристам пришлось ходить на завтрак в городские кафе. Однако больше всего впечатление от поездки испортил персонал гостиницы.

«По-русски они не говорят, понять их английский очень сложно. Единственное слово на русском языке, которое они произносят идеально — это "нельзя". На любую просьбу русского туриста они ответят именно так. Больше похоже на издевательство, если честно» — рассказала об отношении к россиянам на курорте читательница портала.

Также россиянка вспомнила, что при выезде их пытались обмануть и взять оплату за мини-бар, которым туристы не пользовались. Еще одним минусом отдыха стали дорогие экскурсии, грязное побережье и огромное количество зазывал на пляже Патонг.

В ноябре россиянам дали советы по безопасному отдыху в Таиланде. Туристам напомнили, что в море нельзя заходить при поднятом на пляже красном флаге, а при поездках на скутерах необходимо надевать шлем и быть предельно внимательным на дороге.