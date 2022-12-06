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18:53, 6 декабря 2022Россия

Власти объявили траур по погибшим при взрыве в жилом доме в Нижневартовске

В Нижневартовске объявили 7 декабря днем траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска / РИА Новости

В Нижневартовске 7 декабря станет днем траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме. Об этом сообщила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в Telegram-канале.

Представитель властей уточнила, что такое решение принял глава города Дмитрий Кощенко. По словам Комаровой, спасатели завершили поисковые работы на месте происшествия.

«К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. По данным Главного управления МЧС России по автономному округу на эти дату и час, достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка», — заявила глава Югры.

Комарова выразила соболезнования близким погибших.

Ранее мэрия города опубликовала список погибших и пострадавших при взрыве газа в доме.

О взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске стало известно 4 декабря. В результате ЧП часть здания обрушилась. В городе ввели режим ЧС муниципального характера.

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Анна Щербакова
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