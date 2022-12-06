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20:17, 6 декабря 2022Из жизни

Близнецы получили крупную компенсацию за обвинение в списывании на экзамене

Daily Mail: близнецы сдали одинаковые работы на экзамене и отсудили у вуза крупную сумму

Фото: страница Kellie Bingham в Facebook

Близнецы из американского штата Южная Каролина отсудили крупную сумму у вуза после того, как их несправедливо обвинили в том, что они списывали друг у друга на экзамене по медицине. Об этом сообщает Daily Mail.

Кайла и Келли Бингхэм, которым сейчас по 30 лет, в 2016 году поступали в Медицинский университет штата Южная Каролина, так как мечтали стать врачами. Тогда девушкам было 24 года.

Во время экзамена по медицине девушки сдали идентичные работы. При этом они сидели за одним столом, но не могли видеть экраны компьютеров друг друга. Это был не первый раз, когда девушки получали одинаковые оценки. Их оценки совпадали и во время обучения в средней школе. Они давали одинаковые ответы на вопросы тестов с первого класса.

Все это не учли в университете, когда через две недели после медицинского экзамена вызвали Кайлу и Келли, чтобы сообщить, что их официально обвиняют в списывании. Студентки узнали, что профессор поднял тревогу после того, как пришел к выводу, что сестры договаривались об ответах. Женщину, которая принимала экзамен, попросили внимательно наблюдать за близнецами. Она заметила, что девушки постоянно кивают головами, как будто подают друг другу сигналы.

Сестрам не удалось доказать представителям учебного заведения свою невиновность, и они обратились к декану колледжа Реймонду ДюБуа, который снял с них обвинения спустя неделю. Тем не менее репутация девушек к тому моменту уже понесла урон. Они лишились популярности в кампусе, их признали «академически бесчестными». Их имена появились в местных СМИ, из-за чего им пришлось изолироваться от друзей. Они лишились приглашений на две свадьбы.

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К сентябрю 2016 года Келли и Кайла по рекомендации декана покинули университет из-за враждебного отношения к ним. Они подали в суд на вуз в 2017 году. Профессор, который обучал сестер в колледже перед поступлением в медицинский университет, отмечал, что они очень похожи, и написал письмо в их защиту. Профессор в области психологии и генетики поведения Нэнси Сигал тоже встала на сторону Кайлы и Келли. Она заявила, что близнецов часто подозревают в списывании. «Они генетически предрасположены к тому, чтобы вести себя одинаково», — подчеркнула Сигал.

В конце концов, суд признал девушек невиновными в списывании, и обязал вуз выплатить им компенсацию за моральный ущерб в размере 1,5 миллиона долларов (93,1 миллиона рублей). С тех пор сестры стали адвокатами и работают в одной юридической фирме, где рассматривают дела о клевете.

Ранее сообщалось, что шесть пар близнецов начали учиться в одной школьной параллели в школе Фишгард, графство Пембрукшир, Великобритания. Они перевелись туда из разных начальных школ.

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Алиса Дмитриева
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