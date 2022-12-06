Цена на нефть резко снизилась

Цена на нефть сорта Brent упала ниже 82 долларов за баррель

В первую половину дня вторника, 6 декабря, биржевая стоимость эталонного сорта нефти Brent перешла к резкому снижению, продолжив тенденцию понедельника. По данным лондонской биржи ICE, она опустилась ниже 82 долларов за баррель.

По состоянию на 14:00 по московскому времени, январский фьючерс торгуется на уровне 81,91 доллара, на минимуме он опускался до 81,29 доллара. Нефть WTI опустилась до 76,17 доллара за баррель, на минимуме доходила до 75,58 доллара.

Накануне вступил в силу потолок цен на российскую нефть, утвержденный на уровне 60 долларов за баррель, а также эмбарго Евросоюза на морские закупки. Рынок отреагировал на него сначала умеренным ростом котировок, а потом резким падением.

Эксперты пока не готовы оценивать эффективность такой меры в отношении поставок российской нефти. Комитет ОПЕК+, собиравшийся в воскресенье, 4 декабря, не стал пересматривать параметры квот на добычу, однако не исключил, что решение может быть принято в случае ухудшения динамики. В свою очередь США допускают пересмотр потолка цен.

Страны Запада объясняют введение потолка цен на нефть необходимостью снижения доходов российского бюджета, что позволит снизить интерес Москвы к происходящему на Украине.