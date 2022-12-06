Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:04, 6 декабря 2022Экономика

Цена на нефть резко снизилась

Цена на нефть сорта Brent упала ниже 82 долларов за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Jorge Silva / Reuters

В первую половину дня вторника, 6 декабря, биржевая стоимость эталонного сорта нефти Brent перешла к резкому снижению, продолжив тенденцию понедельника. По данным лондонской биржи ICE, она опустилась ниже 82 долларов за баррель.

По состоянию на 14:00 по московскому времени, январский фьючерс торгуется на уровне 81,91 доллара, на минимуме он опускался до 81,29 доллара. Нефть WTI опустилась до 76,17 доллара за баррель, на минимуме доходила до 75,58 доллара.

Brent от TradingView

Накануне вступил в силу потолок цен на российскую нефть, утвержденный на уровне 60 долларов за баррель, а также эмбарго Евросоюза на морские закупки. Рынок отреагировал на него сначала умеренным ростом котировок, а потом резким падением.

Эксперты пока не готовы оценивать эффективность такой меры в отношении поставок российской нефти. Комитет ОПЕК+, собиравшийся в воскресенье, 4 декабря, не стал пересматривать параметры квот на добычу, однако не исключил, что решение может быть принято в случае ухудшения динамики. В свою очередь США допускают пересмотр потолка цен.

Страны Запада объясняют введение потолка цен на нефть необходимостью снижения доходов российского бюджета, что позволит снизить интерес Москвы к происходящему на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Полиция перекрыла дороги в Новошахтинске из-за поисков неизвестного с пулеметом
Туристка познакомилась в соцсетях с мужчиной на Бали и была изнасилована
В ООН заявили о войне с природой
Движение транспорта в Новошахтинске остановили из-за неизвестного с пулеметом
В Москве по требованию ФСБ заочно арестованы украинские чиновники
Блогерша раскрыла дешевое средство для чистки кожаных ботинок
Малышева развеяла миф об антибиотиках
В Южной Корее открыли центр по разработке беспилотных космических аппаратов
Вооруженный пулеметом дезертир в Новошахтинске попал на видео
Финляндия резко увеличила закупки у России одного металла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.