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04:51, 6 декабря 2022Россия

В России создали многолетнюю вакцину от разных штаммов гриппа

В Центре имени Гамалеи разработали вакцину от разных штаммов гриппа

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Центр имени Гамалеи создал вакцину, способную защитить сразу от нескольких штаммов гриппа, а ее эффект будет сохраняться в течение трех–четырех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра Александра Гинцбурга.

В настоящее время препарат находится на второй стадии исследования. По словам Гинцбурга, специалисты разработали метод выработки антител к «стеблю» гриппа, в котором содержатся общие для всех штаммов части.

В частности, препарат должен защищать от свиного гриппа (H1N1) и, вероятно, птичьего (H5N1), а также от других штаммов.

В конце ноября в России запатентовали вакцину от штаммов COVID-19 дельта и омикрон. Ее испытания должны завершиться до конца года.

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Екатерина Подвигина
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