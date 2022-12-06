Власти Запорожской области сообщили об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ обстреливают промышленную зону Запорожской АЭС

Утром 6 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Запорожской АЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире передачи «Соловьев Live».

«Вот прямо в данный момент идет обстрел Запорожской атомной электростанции, точнее не ее, а промзоны, примерно с семи утра. Наносят удары по промзоне, очень громко, город проснулся именно от раскатов и от прилетов», — рассказал представитель местных властей.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе, с марта ее занимают российские военные. Власти Запорожской области периодически сообщают об обстрелах станции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — агентство проводило расследование на АЭС — призвал подписать соглашение между Москвой и Киевом, чтобы обеспечить безопасность станции.