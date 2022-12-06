Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:27, 6 декабря 2022Экономика

Налоговые доходы российских регионов сократились

FinExpertiza: налоговые доходы российских регионов сократились впервые после пандемии

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В октябре налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов России снизились в годовом выражении на 6,6 процента, до 1,3 триллиона рублей, говорится в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В прошлом октябре показатель составлял 1,43 триллиона рублей. Снижение доходов произошло впервые после пандемии, с января 2021 года. Только в каждом шестом регионе рост налоговых доходов обогнал инфляцию.

Больше всего упали поступления в бюджеты Мурманской области (на 66,7 процента, или на 13,3 миллиарда рублей, относительно октября 2021 года). Особенно существенно в октябре сократились поступления в региональные бюджеты налога на прибыль — на 40,2 процента год к году, или на 228,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что вошедшим в состав России территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей разрешат не платить в федеральный бюджет налог на прибыль. Мера будет действовать в течение 10 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Латвии аннулируют лицензию на вещание телеканала «Дождь»
Депутат Госдумы сообщил о смерти призванного в учебной части в Елани
В отношении избитой сожителем и убившей его россиянки возбудили уголовное дело
Названы округа Москвы с подорожавшими новостройками
Бывший чемпион UFC завершил карьеру
Следователи проверят сообщение жительницы ДНР о расстреле ВСУ ее сыновей
Врачей обеспокоил TikTok-тренд на заклеивание рта для похудения и хорошего сна
Стало известно о росте числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Гогена Солнцева госпитализировали с травмой головы
В российском регионе почти 80 классов отправили на карантин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.