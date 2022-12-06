FinExpertiza: налоговые доходы российских регионов сократились впервые после пандемии

В октябре налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов России снизились в годовом выражении на 6,6 процента, до 1,3 триллиона рублей, говорится в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В прошлом октябре показатель составлял 1,43 триллиона рублей. Снижение доходов произошло впервые после пандемии, с января 2021 года. Только в каждом шестом регионе рост налоговых доходов обогнал инфляцию.

Больше всего упали поступления в бюджеты Мурманской области (на 66,7 процента, или на 13,3 миллиарда рублей, относительно октября 2021 года). Особенно существенно в октябре сократились поступления в региональные бюджеты налога на прибыль — на 40,2 процента год к году, или на 228,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что вошедшим в состав России территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей разрешат не платить в федеральный бюджет налог на прибыль. Мера будет действовать в течение 10 лет.