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Вошедшим в состав России территориям разрешат не платить налоги в бюджет

Минэк: вошедшие в состав России территории на 10 лет освободят от налога на прибыль

Фото: Alexey Bychkov / Globallookpress.com

Вошедшим в состав России территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей разрешат не платить в федеральный бюджет налог на прибыль, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономразвития. Мера будет действовать в течение 10 лет.

Их также на некоторое время освободят от уплаты налога на имущество и земельного налога. «Напомним, особый режим предусматривает в качестве основных льгот освобождение на 10 лет по налогу на прибыль в федеральный бюджет, и в бюджет региона уплачивается в размере не более 13,5 процента; освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и от уплаты земельного налога на 3 года, а также пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 процента до окончания срока существования свободной экономической зоны», — указано в сообщении.

Как рассказал замглавы Минэка Сергей Назаров, для принятых в состав территорий разработают специальную госпрограмму по модернизации и развитию инфраструктуры. По его словам, области располагают мощным экономическим и промышленным потенциалом, который долгое время оставался без внимания. Министерство ожидает, что ВРП этих территорий в течение 5 лет достигнет 3 триллионов рублей.

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Вместе с тем власти признают, что на добавление новых областей придется потратить существенные суммы из бюджета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бюджет выдержит эти траты, но в связи с этим «предстоит серьезная работа».

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Софья Ермакова
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