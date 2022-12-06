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08:30, 6 декабря 2022Россия

Московские врачи общей практики начали обучение еще по трем направлениям

Вице-мэр Ракова: врачи общей практики начали обучение по трем новым направлениям в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве начался новый этап образовательной программы для врачей общей практики. Медики пройдут обучение еще по трем направлениям — гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы запустили программу обучения врачей общей практики в Кадровом центре в конце декабря прошлого года года. Она состоит из 13 образовательных модулей по различным нозологиям. Недавно стартовал новый этап комплексной программы

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Новый этап продлится до февраля 2023 года.

Вице-мэр подчеркнула, что врачи общей практики ежедневно проводят большинство первичных приемов пациентов в поликлиниках, поэтому они должны обладать широким набором профессиональных компетенций в области диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний.

«Врачи общей практики занимаются профилактикой, диагностикой и лечением наиболее распространенных заболеваний, при необходимости они также могут направить человека к узкому специалисту. Другими словами, чтобы оказывать квалифицированную помощь и грамотно маршрутизировать пациента, врач общей практики должен обладать большим объемом знаний и навыков, а главное — регулярно повышать свою квалификацию», — отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы и главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

Медиков обучают по современным методикам, разработанным в соответствии со стандартами столичного здравоохранения. Они посещают как теоретические занятия, так и практические. Отрабатывать практические навыки врачам позволяют современное симуляционное и медицинское оборудование Кадрового центра Депздрава.

В октябре 2022 года врачи общей практики завершили обучение уже по семи направлениям. Каждый модуль рассчитан на 18 академических часов. В их разработке принимали участие главные внештатные специалисты по соответствующим направлениям и ведущие эксперты стационарного и поликлинического звена.

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Инга Разумовская
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