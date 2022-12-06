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10:27, 6 декабря 2022Россия

В ЛНР рассказали о расстрелах за неповиновение приказам в украинской армии

Марочко заявил, что командование ВСУ вернуло практику расстрелов за неповиновение приказам

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуло практику расстрела военнослужащих за неповиновение приказам. Об этом рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Случаи расстрелов украинских военнослужащих так называемым военно-полевым трибуналом зафиксированы в прифронтовых районах», — заявил Марочко.

По его словам, сообщения о расстрелах в украинской армии поступают с Артемовского, Северского, Кременского и Сватовского направлений. Ранее об этом также рассказывали военнопленные, но позже подобная информация перестала поступать.

Ранее Марочко сообщил, что Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ готовит постановочные материалы для дискредитации российской армии. По его словам, неизвестные под видом журналистов расспрашивали мирных граждан о «зверствах российской армии и местах стихийных захоронений гражданского населения».

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Алевтина Запольская
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