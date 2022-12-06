Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 6 декабря 2022Россия

Шойгу заявил о массированных ударах по системе военного управления Украины

Шойгу заявил, что ВС РФ наносят массированные удары по системе военного управления Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированные удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, системе военного управления и другим объектам Украины. Об этом заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник, 6 декабря. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, атака производится из высокоточного оружия большой дальности, чтобы «сокрушить военный потенциал Украины». Он добавил также, что российские военные защищают критически важные объекты на занятых территориях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он заявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.

Ранее 6 декабря Минобороны показало на видео, как вертолеты Ка-52 («Аллигатор») и Ми-24 нанесли удар по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь
Макгрегор пообещал стереть Порье с лица земли
Бизнес-центр в Донецке попал под обстрел ВСУ
Одетый в камуфляж неизвестный с пулеметом ранил двух полицейских в Новошахтинске
Стало известно о планах сети «Стокманн» открыться на месте H&M в Москве
В Госдуме сообщили о новом обмене военнопленными с Украиной
В Госдуме прокомментировали идею переименовать Волгоград обратно в Сталинград
Власти подтвердили увеличение числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Умерла актриса из сериала «Морская полиция: Гавайи» Якира Чемберс
В Иране заморозят банковские счета женщинам без хиджаба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.