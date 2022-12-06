Шойгу заявил о массированных ударах по системе военного управления Украины

Шойгу заявил, что ВС РФ наносят массированные удары по системе военного управления Украины

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированные удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, системе военного управления и другим объектам Украины. Об этом заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник, 6 декабря. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, атака производится из высокоточного оружия большой дальности, чтобы «сокрушить военный потенциал Украины». Он добавил также, что российские военные защищают критически важные объекты на занятых территориях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он заявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.

Ранее 6 декабря Минобороны показало на видео, как вертолеты Ка-52 («Аллигатор») и Ми-24 нанесли удар по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили его.