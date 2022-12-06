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15:37, 6 декабря 2022Силовые структуры

Жалоба на второй приговор полковнику-миллиардеру Захарченко снята с рассмотрения

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу экс-полковника МВД Захарченко на приговор за взятки
Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляционную жалобу бывшего полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко по второму делу о взятках в 1,4 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Материалы возвращены в Пресненский районный суд Москвы, который выносил приговор. Причина такого решения не называется.

17 мая бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД приговорили к 16 годам лишения свободы за получение незаконного денежного вознаграждения на протяжении десяти лет.

Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок 12,5 года по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты сети рыбных ресторанов.

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Любовь Ширижик
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