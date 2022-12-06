Путин поздравил Жапарова с днем рождения

Президент России Путин поздравил с днем рождения лидера Киргизии Жапарова

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения лидера Киргизии Садыра Жапарова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в разговоре главы государства также затронули ряд вопросов двусторонней повестки, отметив высокий уровень и динамику российско-киргизских отношений.

Ранее Жапаров попросил Путина помочь решить вопрос делимитации границ с Таджикистаном. Российский президент пообещал ему подумать над этим, поднять документы, рассмотреть позицию сторон и дать оценку.