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12:15, 6 декабря 2022Бывший СССР

Путин поздравил Жапарова с днем рождения

Президент России Путин поздравил с днем рождения лидера Киргизии Жапарова
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения лидера Киргизии Садыра Жапарова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в разговоре главы государства также затронули ряд вопросов двусторонней повестки, отметив высокий уровень и динамику российско-киргизских отношений.

Ранее Жапаров попросил Путина помочь решить вопрос делимитации границ с Таджикистаном. Российский президент пообещал ему подумать над этим, поднять документы, рассмотреть позицию сторон и дать оценку.

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Алевтина Запольская
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