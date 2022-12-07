Евросоюзу предсказали создание собственных Вооруженных сил

Saxo Bank предсказал создание Вооруженных сил Евросоюза в 2023 году

Страны Европейского союза в 2023 году единогласно примут решение о создании Вооруженных сил (ВС) ЕС. Об этом говорится в «Шокирующих прогнозах» датского Saxo Bank на будущий год.

Отмечается, что такое решение будет принято на фоне российской спецоперации на Украине, а также всплеска популярности правых республиканцев в США.

«Европе необходимо привести в порядок оборонительную позицию ЕС, поскольку она не может полагаться на все более непостоянный политический цикл США и сталкивается с риском того, что США полностью откажутся от своих старых обязательств перед Европой, возможно, после украинско-российского перемирия», — говорится в статье Джона Харди и Кристофера Дембрика.

По мнению аналитиков, страны ЕС решат создать собственную армию до 2028 года. На эту задачу будет выделено около 10 триллионов евро.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призвала Европу добиваться автономии от США. «Я просто скажу, что если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами, то им следует найти путь большей автономии», — отметила министр.