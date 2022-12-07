В США заверили о непричастности к украинскому удару по территории России

Блинкен: США не поощряли и не помогали Украине наносить удары по территории России

США не поощряли и не помогали Украине наносить удары внутри внутренней территории России, поддержка Вашингтона нацелена лишь на такую военную помощь, которая бы позволила Украине улучшить способности для самообороны. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, сообщает Bloomberg.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности [для нанесения таких ударов]. Но важно понимать, что украинцы переживают каждый день в условиях продолжающейся российской агрессии, направленной против их страны. Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу», — заверил госсекретарь в непричастности к ударам.

Он также отметил, что США на данный момент не владеют подробной информации об ударах украинских беспилотников по российским аэродромам.

5 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях, были перехвачены системами противовоздушной обороны. Атаке подверглись аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе. Погибли трое военных, еще четверо военнослужащих получили ранения.

