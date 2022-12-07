Запрет ЕС на российскую нефть назвали «энергетической бомбой»

Politico: ЕС заложил «энергетическую бомбу», введя запрет на нефть из России

Евросоюз (ЕС) заложил «энергетическую бомбу», введя запрет на российскую нефть, написал обозреватель Чарли Купер в статье для издания Politico.

По его мнению, даже если в ближайшие недели мировые нефтяные рынки проживут без серьезной волатильности, то следующая крупная санкционная «бомба» может ударить как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам.

Купер обратил внимание на то, что Европа сильно зависит от России в плане импорта дизельного топлива: 60 процентов поставок нефтепродукта приходится на нее. «В середине зимы в регионе может возникнуть острая нехватка дизельного топлива. А ведь оно используется в ЕС почти везде: от автомобилей до промышленности и отопления», — отметил он.

При этом самой Москве введение потолка цен сильно не навредит, считает автор материала. «Несмотря на то что Россия, скорее всего, найдет новых покупателей своей нефти, риски ответной реакции [президента России Владимира] Путина недооценивать ни в коем случае нельзя», — заключил Купер.

5 декабря вступил в силу один из предшествующих пакетов санкций, предполагающий запрет на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза. Параллельно с этим вступает в силу решение о запрете на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

В свою очередь власти России разработали три варианта ответного механизма на введение странами Большой семерки (G7) и Евросоюза потолка цен на импорт российской нефти.

