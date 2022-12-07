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07:44, 7 декабря 2022Мир

В Европе обеспокоились из-за «бомбы замедленного действия»

В Европарламенте назвали уровень потребления алкоголя в ЕС «бомбой замедленного действия»

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Депутат Европейского парламента Иоаннис Лагос выразил обеспокоенность уровнем потребления алкоголя жителями стран Евросоюза (ЕС) и назвал сложившуюся ситуацию «бомбой замедленного действия для общественного здравоохранения». Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение в Еврокомиссию.

По словам Лагоса, показатели 2019 года свидетельствуют, что 8,4 процента взрослого населения ЕС потребляли алкоголь ежедневно, 28,8 процента — еженедельно, а 22,8 процента — ежемесячно. Самый высокий уровень граждан, выпивающих каждый день, приходился на Португалию.

Европарламентарий отметил, что в Нидерландах доля населения, потребляющего алкоголь еженедельно, составляла 47,3 процента, в Люксембурге — 43,1 процента, в Бельгии — 40,8 процента. Также высокие показатели ежемесячного потребления алкоголя зафиксированы в Литве, Латвии и на Кипре.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2022 года россияне начали вести себя как во время карантинных ограничений и променяли культурный досуг на вредное потребление — сладости, алкоголь и табак.

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Юлия Мискевич
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