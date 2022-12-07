Сексолог перечислил обязательные для обсуждения с партнером темы
Для создания здоровых отношений с потенциальным партнером обязательно нужно обсудить мечты, фетиши и детство, рассказал сексолог Тодд Барац. Эти и другие темы для дискуссии он перечислил в беседе с изданием Daily Mail.
Специалист считает, что в первую очередь стоит обсудить детство. «Единственные отношения, которые напрямую связаны, это отношения с нашими родителями и партнерами. Чем больше вы знаете о прошлом друг друга, тем лучше поймете триггеры, способы справляться с конфликтами и таким образом научитесь мириться», — объяснил Барац.
Кроме того, добавил сексолог, обсуждения должны касаться отношений с предыдущими партнерами. «Что работало, что не работало, проблемы, выученные уроки, знать прошлое важно, чтобы построить будущие отношения», — предупредил специалист.
Барац также уверен, что стоит поговорить о предпочитаемых проявлениях любви, близости и заботы — от романтических слов до сексуальных фетишей, эротических фантазий и табу. Важно честно обсуждать триггеры и разочарования, свойственные человеку в прошлом или настоящем, и поощрять желание партнера делиться проблемами, подсказал сексолог.
Наконец, продолжил Барац, парам стоит привыкнуть обсуждать планы с первого дня свиданий. «Делитесь мечтами, пока засыпаете, возвышенными и грандиозными мечтами о профессиональном успехе. Планами на пять, десять, пятнадцать и двадцать лет», — посоветовал он.
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