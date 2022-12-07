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10:36, 7 декабря 2022Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вышла в свет в нижнем белье

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут посетила выставку Saint Laurent в белом нижнем белье

Фото: @scoutlaruewillis

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис появилась на публике в откровенном образе и поделилась фотографиями с фанатами. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя Скаут посетила выставку Saint Laurent, посвященную 30-летию переиздания книги Мадонны «Секс». Инфлюэнсер вышла в свет в мини-платье черного цвета с баской, которое демонстрировало ее белое нижнее белье, в салатовых туфлях на каблуках и с сумкой в тон наряду.

На размещенных кадрах видно, что волосы Скаут Уиллис распущены, а на лице макияж в нюдовых оттенках. Девушка позировала напротив изображения Мадонны.

В июле 2021 года Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников. На размещенном в сети снимке знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа возле своих дочерей Румер, Скаут и Таулы. Девушки позируют в таких же купальниках белого, серого и красного цветов. В подписи к публикации Мур отметила, что кампания посвящена любви к близким людям.

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Карина Черных
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