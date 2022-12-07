Российского полицейского осудили на 3,5 года за погибшего пассажира

В Свердловской области полицейского осудили на 3,5 года за гибель пассажира в ДТП

В Свердловской области суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 31-летнего сотрудника транспортной полиции за аварию, в которой погиб мужчина. Об этом в среду, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Правоохранитель признан виновным по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил его права управлять транспортными средствами два года и десять месяцев и обязал выплатить 1,5 миллиона рублей родственникам погибшего.

По данным ведомства, в августе 2021 года сотрудник МВД ехал за рулем автомобиля в городе Камышлов. Рядом с ним в салоне находился мужчина. Они оба не были пристегнуты. Полицейский решил обогнать впередиидущую машину в запрещенном месте. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате ДТП пассажир погиб.