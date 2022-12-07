Бывший тренер «Зенита» назвал Дзюбу проблемным ветераном

Бывший тренер «Зенита» Петржела назвал футболиста Артема Дзюбу проблемным ветераном

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о российском футболисте Артеме Дзюбе. Его слова приводит Sport24.

«Артем до сих пор не нашел себе клуб. Если он пропустит зимние сборы, то его можно будет списывать со счетов», — заявил он. Петржела назвал футболиста проблемным ветераном, который будет никому не нужен. Специалист отметил, что спроса на Дзюбу нет, поэтому не стоит его ждать в одном из клубов Российской премьер лиги.

6 декабря о будущем Артема Дзюбы порассуждал нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин. Он заявил, что слышал о возможном приглашении футболиста в один из кипрских клубов в качестве тренера.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточное количество игрового времени.

