В постсоветской стране признали отключения электроэнергии

Министр энергетики Узбекистана Мирзамахмудов признал плановые отключения электроэнергии

В регионах Узбекистана происходят плановые отключения электроэнергии из-за повышенного использования газа. Это признал министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов, передает ТАСС.

«Да, существуют возражения. Не до всех доходят электричество и газ, происходит очень много отключений. Мы это признаем, никто этого не отрицает», — заявил он. Политик отметил, что погодные условия требуют введения плановых отключений электричества с целью избежать более серьезных последствий. По его словам, задачей Минэнерго является обеспечение домов газом, а также его поставка на тепловые электростанции для производства электроэнергии.

По информации узбекского Министерства жилищно-коммунального хозяйства, давление газа в ряде котельных в Ташкентской, Хорезмской и Ферганской областях страны значительно ниже нормы. В результате этого горячая вода и электричество поступают в многоквартирные дома ниже установленных параметров, добавили в ведомстве.

В январе власти Узбекистана приняли решение полностью прекратить экспорт природного газа для покрытия сезонного пика потребления внутри республики. Как отметили в Минэнерго, узбекская сторона не планировала поставлять топливо в Россию в 2022 году.