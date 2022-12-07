В Москве восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ленинградском проспекте на севере Москвы

Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Об этом сообщает в среду, 7 декабря, РЕН ТВ.

По данным телеканала, маршрутное такси столкнулось с легковушкой на полосе по пути движения в Московскую область.

К месту ДТП направились представители экстренных служб столицы. Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы автобус врезался в мачту городского освещения, в результате ДТП пострадали 14 человек.

При этом 12 человек были госпитализированы, из них пять детей. В экстренных службах указали, что причиной ДТП мог стать гололед.