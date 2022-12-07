Россиянину аннулировали запись «склонен к предательству» в военном билете

Суд аннулировал запись «склонен к предательству» в военном билете жителю Брянской области

Второй Западный окружной военный суд аннулировал запись «склонен к предательству» в военном билете экс-контрактника из Брянской области Захара Кукареко. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Исковое заявление россиянина было полностью удовлетворено. «Суд признал действия командира и начальника штаба незаконными в связи с внесением в военный билет этой записи», — отметили в пресс-службе.

Теперь военком Брянской области обязан заменить Кукареко негодный документ. По словам российского юриста Павла Чикова, печать с подобной характеристикой проставило командование войсковой части в военный билет десантника, отказавшегося участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Дело россиянина начал рассматривать Рязанский гарнизонный военный суд, однако позже его передали во Второй Западный окружной военный суд. За отказ от участия в боевых действиях Кукареко уволили.

По данным KP.RU, Захар Кукареко отслужил в армии в 2021 году, а 28 февраля, после начала СВО, начал служить по контракту. Но в апреле он решил разорвать контракт. Из-за отказа участвовать в боевых действиях в его военном билете поставили печать «склонен к предательству».

В октябре сообщалось, что суд в Волгограде признал незаконной запись о «лжи и обмане» в военном билете контрактника.