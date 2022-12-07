Посольство ответило на задержание россиянки в ФРГ по делу о госперевороте

В посольстве РФ не получали данных о задержании россиянки по делу о госперевороте в ФРГ

В посольство России в Берлине не поступало уведомлений о задержании россиянки по делу о готовящемся в ФРГ госперевороте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

«К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела», — заверил он.

В посольстве добавили, что окажут россиянке необходимую косульско-правовую поддержку, если получат от нее обращение. Также дипмиссия пообещала направить запрос в Генпрокуратуру Германии, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Ранее в немецкой Генпрокуратуре сообщили о задержании гражданки РФ по подозрению в подготовке госпереворота. В рамках этого дела в Германии задержали 25 человек. В отношении еще 27 проводятся следственные действия.

Утверждается, что подозреваемые планировали взять штурмом Бундестаг, а затем создать в стране новый правительственный аппарат, основанный на принципах монархии.