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01:14, 7 декабря 2022Мир

В США призвали обращаться с Китаем как со страной-изгоем

Обозреватель 19FortyFive призвал мировых лидеров обращаться с Китаем как со страной-изгоем

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Американский обозреватель Джеймс Карафано призвал мировых лидеров отказаться от сотрудничества с Китаем во всех сферах, тем самым, изолируя Пекин. Своим мнением он поделился материале для журнала 19FortyFive.

Эксперт обвинил КНР в пандемии коронавируса, в допущении проведения российской спецоперации на Украине, а также в угрозе жителям Тайваня.

По мнению Карафано, Китай «должен понести за это ответственность», и потому США и его союзникам необходимо перестать вести дела с Пекином, несмотря на колоссальный товарооборот. Обозреватель предупредил Белый дом, что КНР все равно станет «еще более эксплуататорским и манипулятивным».

«К нему следует относиться как к глобальному изгою», — заверил журналист.

Ранее политолог Александр Ломанов заявил, что КНР вступила в третью войну с США. «Эта третья война является не последовательной, а одновременной. Я имею в виду, что сперва, в годы президентства Дональда Трампа, США и Китай вошли в состояние торговой войны. Сейчас при Джо Байдене остро разгорается технологическая, инновационная война, война за недопуск Китая к вершинам современной науки и техники», — сказал он.

Марина Совина
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