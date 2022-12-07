В России предложили ввести госконтроль над IT-компаниями

«Ъ»: ЦСР предложил ввести госконтроль над IT-компаниями для защиты от иностранного влияния

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил ввести госконтроль над IT-компаниями ради защиты от иностранного влияния, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад организации. ЦСР считает, что согласовывать вложения иностранцев в такие фирмы, а также одобрять их важные корпоративные действия должна правительственная комиссия по инвестициям.

К «значимым корпоративным действиям» авторы документа относят перенос инфраструктуры за рубеж, отчуждение прав или части бизнеса, назначение иностранцев в совет директоров и другое. Для контроля над соблюдением новых мер предлагается ввести в советы директоров представителей государства.

Но это не единственный инструмент — также ЦСР считает необходимым создать в IT-компаниях комитеты для госконтроля или давать государству право вето на решения иностранного участника. За нарушения для иностранных участников могут ввести ответственность вплоть до уголовной, заморозить их право голоса или принудить к отчуждению активов.

В ЦСР считают, что эта идея поможет «сохранить инвестиционную привлекательность российского IT-сектора». Доклад уже направили в Минэкономики и планируют опубликовать 7 декабря. Представители министерства заявили «Ъ», что считают представленную в докладе оценку обоснованной и допускают применение указанных мер.

Предложения ЦСР стали альтернативой планам прямого ограничения иностранного участия в компаниях — как указано в документе, предыдущий вариант борьбы с иностранным влиянием вызывает негативную реакцию и обеспокоенность у делового сообщества. Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян называет идеи ЦСР меньшим из зол, так как требования по прямому ограничению иностранного участия компании, размещенные на бирже, просто не в состоянии исполнить.

Вместе с тем эксперт отмечает, что само стремление государства регулировать иностранное влияние на IT-компании не обосновано ничем, кроме абстрактных рисков, и лишь создает барьеры. По его словам, правительственная комиссия уже сейчас тратит месяцы на выдачу разрешений на сделки с компаниями из «недружественных стран», так что ее подключение к деятельности IT-сектора создаст дополнительные проблемы.