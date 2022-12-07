Канделаки назвала условие возвращения шоу «Импровизация» на ТНТ

Канделаки: ТНТ вернет «Импровизацию», если Rutube-канал шоу наберет миллион подписчиков

Известная телеведущая, заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки назвала условие, при котором канал ТНТ вернет шоу «Импровизация» в эфир. Соответствующий пост был опубликован в среду, 7 декабря, в ее Telegram-канале.

«Мы слышим вас, поэтому у меня к вам предложение. Если вы сможете набрать миллион подписчиков на Rutube-канале "Импровизации" до конца года, то я обещаю вам вернуть программу в эфир в 2023 [году]», — обратилась она к поклонникам «Импровизации».

В настоящий момент на Rutube-канал программы подписано 139,8 тысячи пользователей.

О том, что ТНТ закрыл шоу «Импровизация», стало известно в начале декабря. Об этом сообщили участники проекта Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. В пресс-службе телеканала уточнили, что передача не пользовалась большой популярностью в эфире. После этого поклонники передачи начали требовать в соцсетях, чтобы шоу вернули на ТНТ.

В октябре издание Baza сообщило, что ТНТ приостановил съемки ряда комедийных шоу из-за отъезда большого числа комиков. Утверждалось, что руководство канала решило сосредоточиться на выпуске сериалов. Позднее Канделаки опровергла эту информацию, отметив, что канал готовит 60 новых проектов.