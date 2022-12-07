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15:10, 7 декабря 2022Экономика

Российские рестораны KFC продадут за 100 миллионов евро

Amrest Group договорился о продаже принадлежащих ему ресторанов KFC в России

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Основанный в Польше ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже принадлежащих ему ресторанов KFC в России. Об этом говорится на сайте компании.

Покупателем бизнеса выступает компания «Альмира». В рамках сделки Amrest планирует получить за свои российские активы минимум 100 миллионов евро. Для того чтобы продажа состоялось, понадобится согласие владельца бренда KFC — американской Yum! Brands, а также Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и «других российских регулирующих органов».

Amrest управляла по франшизе 215 российскими ресторанами KFC. В ноябре ФАС разрешила ижевской «Смарт Сервис» приобрести российский бизнес компании Yum! Restaurants, работающий под брендом KFC.

«Смарт Сервис» получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов, которые станут работать под брендом Rostic`s.

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Платон Щукин
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