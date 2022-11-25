Российской компании разрешили купить KFC

ФАС разрешила ижевской компании «Смарт Сервис» купить бизнес KFC в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ижевской «Смарт Сервис» купить российский бизнес компании Yum! Restaurants, работающий под брендом KFC.

«Смарт Сервис» получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов, которые будут работать под брендом Rostic`s. ФАС уверена, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она поможет сохранить рабочие места, добавили в ведомстве.

В октябре стало известно, что Yum! Brands продаст все рестораны KFC в России «Смарт сервис». Бывшее подразделение KFC в России переименовано в «Юнирест».

«Смарт сервис» принадлежит владельцам ГК «Фуд-сервис» Константину Котову и Андрею Осколкову. Эта группа компаний управляет 41 заведением KFC по франшизе. Планируется, что поэтапный запуск обновленных ресторанов начнется в декабре с Москвы, Московской области и ХМАО.