Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:02, 25 ноября 2022Экономика

Российской компании разрешили купить KFC

ФАС разрешила ижевской компании «Смарт Сервис» купить бизнес KFC в России

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ижевской «Смарт Сервис» купить российский бизнес компании Yum! Restaurants, работающий под брендом KFC.

«Смарт Сервис» получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов, которые будут работать под брендом Rostic`s. ФАС уверена, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она поможет сохранить рабочие места, добавили в ведомстве.

В октябре стало известно, что Yum! Brands продаст все рестораны KFC в России «Смарт сервис». Бывшее подразделение KFC в России переименовано в «Юнирест».

«Смарт сервис» принадлежит владельцам ГК «Фуд-сервис» Константину Котову и Андрею Осколкову. Эта группа компаний управляет 41 заведением KFC по франшизе. Планируется, что поэтапный запуск обновленных ресторанов начнется в декабре с Москвы, Московской области и ХМАО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова невоенным путем
Самолет совершил экстренную посадку в Казани из-за недомогания пассажира
Разработан рассчитывающий риск вымирания видов алгоритм
Назван простой способ сэкономить на покупках
В Кремле ответили на слухи об объявлении Путиным мобилизации страны
В российском городе загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом
Отсидевший 20 лет в тюрьме невиновный отсудил у полиции миллиарды рублей
Российской компании разрешили купить KFC
Великобритания призвала Украину наращивать военное наступление зимой
В российском регионе продлили запрет для мигрантов на управление автобусами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.