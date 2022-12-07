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01:34, 7 декабря 2022Культура

Карен Шахназаров оценил будущее российского кино без зарубежной музыки

Режиссер Шахназаров: российское кино не сильно пострадает без зарубежной музыки
Карен Шахназаров

Карен Шахназаров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Режиссер Карен Шахназаров в беседе с НСН заявил, что российское кино не сильно пострадает без зарубежной музыки.

«Все зависит, конечно, от сюжета картины, но таких картин, которые построены на исполнении зарубежной музыки, не так много», — сказал он. По его словам, отечественная музыка достаточно развита. Он также отметил, что в российском кино работают «отличные композиторы».

Шахназаров подчеркнул, что такие ограничения в первую очередь коснутся радио и телепередач, на которых часто используются зарубежные композиции. Он добавил, что для большинства российских кинокартин и раньше музыка специально писалась отечественными композиторами. По его словам, иностранные песни могли быть использованы лишь в нескольких эпизодах.

Ранее стало известно, что российские киносервисы ivi, Amedia и Start уберут из отечественных фильмов и сериалов иностранную музыку. По словам продюсера Бориса Осипенко, зарубежная музыка пропадет из проектов, которые находятся в производстве, поскольку иностранные лейблы отказываются продавать права российским компаниям. При этом в уже вышедших фильмах и сериалах музыку оставят.

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Марина Совина
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