В Киеве заявили о нехватке мест в пунктах обогрева

Мэр Киева Кличко пожаловался на нехватку мест в столичных пунктах обогрева

В киевских пунктах обогрева не хватает мест, чтобы принять все 3,6 миллиона жителей столицы. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, передает Reuters.

По словам мэра, в городе недостаточно отапливаемых убежищ, чтобы принять всех жителей в случае полных отключений, поэтому киевляне должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации.

«На данный момент мы подготовили около 500 автономных пунктов обогрева... но для города с населением три миллиона человек 500 пунктов — это ничто», — пожаловался Кличко.

Он призвал жителей города подготовить аварийные запасы еды и воды, а также иметь при себе необходимую одежду и документы на случай, если придется покинуть город из-за полного отключения отопления.

Ранее в энергетическом холдинге ДТЭК заявили, что будут подавать электричество в Киеве на два-три часа в сутки. По требованию «Укрэнерго» компания должна снизить потребления электроэнергии в столице.