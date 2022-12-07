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20:26, 7 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве заявили о нехватке мест в пунктах обогрева

Мэр Киева Кличко пожаловался на нехватку мест в столичных пунктах обогрева

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В киевских пунктах обогрева не хватает мест, чтобы принять все 3,6 миллиона жителей столицы. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, передает Reuters.

По словам мэра, в городе недостаточно отапливаемых убежищ, чтобы принять всех жителей в случае полных отключений, поэтому киевляне должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации.

«На данный момент мы подготовили около 500 автономных пунктов обогрева... но для города с населением три миллиона человек 500 пунктов — это ничто», — пожаловался Кличко.

Он призвал жителей города подготовить аварийные запасы еды и воды, а также иметь при себе необходимую одежду и документы на случай, если придется покинуть город из-за полного отключения отопления.

Ранее в энергетическом холдинге ДТЭК заявили, что будут подавать электричество в Киеве на два-три часа в сутки. По требованию «Укрэнерго» компания должна снизить потребления электроэнергии в столице.

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Алевтина Запольская
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