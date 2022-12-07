Экономист объяснил рост доллара

Экономист Кульбака связал рост доллара до 63 рублей с введением нефтяного эмбарго

Краткосрочные колебания валюты могут происходить по самым разным причинам, заявил экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил укрепление доллара.

Ранее курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 14 октября, сообщил ТАСС. К 07:59 курс доллара поднимался до 63,07 рубля (+1,15%). В то же время евро торговался по 66,3 рубля (+0,76%).

Колебания валютного курса в пределах 1-2 процентов экономист назвал небольшими и посоветовал никак на них не реагировать. «Скорее всего, здесь сейчас играет роль то, что вступили в силу санкции против России, нефтяное эмбарго, но говорить о том, что это будет надолго или что тенденция поменяется, очень сложно, потому что валютный курс — это фактически комбинация огромного количества факторов со стороны спроса на валюту и со стороны предложения валюты», — высказался Кульбака.

Спрогнозировать дальнейший курс валют, по его словам, невозможно, как предсказать точную погоду на несколько дней вперед. «Для российской экономики, конечно, лучше, чтобы рубль был послабее, потому что это выгоднее с точки зрения экспорта российских товаров. Для российского потребителя лучше, чтобы рубль был подороже, потому что тогда они могут себя лучше чувствовать, покупая какие-то иностранные товары. Но нет никакого четкого понимая, как дальше будет развиваться ситуация», — подытожил Кульбака.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» допустил падение курса евро до 61-62 за рубль.

