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08:30, 7 декабря 2022Ценности

Девушку выгнали из спортзала из-за наряда со словами «оденься или уходи»

TikTok-блогершу Кирстен Викторию выгнали из спортзала за короткий топ и легинсы

Кадр: @wellness_worker / TikTok

Блогершу и персонального тренера Кирстен Викторию выгнали из спортзала со словами «надень рубашку или уходи». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка предстала в черном спортивном кроп-топе и серых легинсах с завышенной талией и анималистическим принтом. При этом она завязала волос в хвост и дополнила образ часами и цепочкой на шее. «Вот во что я была одета, когда мне сказали: "Надень рубашку или уходи"», — пояснила юзерша. Затем она предстала перед камерой в бра и коротких облегающих шортах. «В таком виде я хожу в новый тренажерный зал», — отметила тренер.

В свою очередь зрители поддержали девушку в комментариях. «То же самое. На мне был укороченный топ и брюки с высокой талией, и мне сказали, чтобы я уходила. Я никогда в жизни не просила вернуть деньги так быстро», «Подожди, разве подобную одежду не принято носить [в спортзале]? Они хотят, чтобы ты надевала мешковатые наряды?», «Рада, что в итоге ты нашла нормальный тренажерный зал», — заявили они.

В ноябре сообщалось, что блогершу Лизи (фамилия неизвестна) с никнеймом @lizziedufault в неуместном наряде заставили прикрыться футболкой ради фото на паспорт.

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Алина Гостева
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