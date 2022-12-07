Дочь Пескова появилась на публике с обручальным кольцом на пальце

Дочь Пескова Елизавета пришла в кинотеатр с обручальным кольцом на пальце

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с дочерью Елизаветой появились на премьере фильма «Тень. Взять Гордея» режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной в одном из московских кинотеатров. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что отец с дочерью отказались от интервью, но позировали перед фотографами. Так, на нескольких кадрах с мероприятия можно заметить обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки 24-летней Песковой.

В сентябре экс-главред издания Tatler Ариан сообщил о скорой свадьбе Песковой с его партнером по ресторанному бизнесу чеченским бизнесменом Русланом Голбазовым. «Избранником 24-летней дочери пресс-секретаря президента РФ стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов — выходец из влиятельного чеченского тейпа», — сказал он. Известно, что молодые люди встречаются больше трех лет.

Сообщения о предстоящей свадьбе Песковой с Голбазовым появлялись и в 2021 году, однако дочь пресс-секретаря российского лидера тогда опровергла данную информацию. Отмечалось, что торжество должно было состояться на итальянском острове Сардиния.