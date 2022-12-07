Влюбленные англичане выиграли в лотерею и бросили работу ради путешествий

The Mirror: пара англичан выиграла в лотерею миллион фунтов и отправилась в путешествие

Пара влюбленных англичан выиграла в лотерею Lotto Lucky Dip миллион фунтов стерлингов (75,9 миллиона рублей) и бросила работу ради путешествий. Об этом пишет The Mirror.

По информации издания, 29-летний Терри Кеннеди и 36-летняя Кей Йоксалл, проживающие в Дансвилле, купили билет в местном отделении почты и угадали выигрышную комбинацию. «Вы всегда надеетесь, что с вами произойдет нечто подобное, но это лишь сон — вы думаете, что это происходит только с кем-то другим, а не с обычными людьми! Эта победа навсегда изменила нашу жизнь, — поделилась впечатлениями девушка. — Прошел целый год с тех пор, как мы выиграли, но каждый божий день мы щипаем себя, чтобы напомнить, что это реальность».

По словам молодых людей, данное событие кардинально изменило всю их жизнь: они бросили работу, составили список стран, которые хотят посетить, и начали путешествовать. За последний год англичане побывали в Испании, Ирландии, США, Мексике, Таиланде, ОАЭ, Португалии, Франции, Венгрии, Австралии, Новой Зеландии, Италии, Турции, а также отправились в круиз по Карибскому бассейну. Часть выигранных средств они также вложили в ремонт своего дома в Ротерхэме в Южном Йоркшире.

«Мы мало путешествовали до того, как выиграли, потому что не могли взять отпуск. Выигрыш в лотерею дал нам шанс осуществить все наши мечты», — заявил Кеннеди, добавив, что следующим местом, куда они планируют направиться, будет Бора-Бора.

Ранее сообщалось, что житель Шотландии Дэниел Макнил продал все вещи, бросил дом и отправился в пешее путешествие длиной в 25 тысяч километров, через всю Великобританию. Через два месяца после начала похода он встретил девушку Шарлотту, которая также бросила работу и присоединилась к нему.