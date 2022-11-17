Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:04, 17 ноября 2022Из жизни

Мужчина продал все ради пешего путешествия и по дороге встретил любовь

Daily Record: шотландец уволился из армии из-за болезни и отправился в пешее путешествие

Фото: Daniel McNeil, Charlotte Brook

Житель Шотландии продал все вещи, бросил дом и отправился в пешее путешествие длиною в 25 тысяч километров, проходящее через всю Великобританию. О том, как он по дороге встретил любовь и заново открыл для себя страну, пишет Daily Record.

26-летний шотландец Дэниел Макнил начал служить в армии в 2012 году, но спустя пять лет был вынужден уволиться из-за аутоиммунного заболевания. Болезнь поразила бедро и позвоночник, и мужчине требовалась терапия. «После увольнения у меня началась депрессия, тревога и суицидальные мысли. Я пристрастился к наркотикам и алкоголю», — вспоминает он.

На помощь пришла благотворительная организация. Благодаря ее участию Дэниел вышел из депрессии и избавился от вредных привычек. Казалось, что жизнь наладилась, однако вскоре началась пандемия COVID-19, и мужчина лишился работы.

Материалы по теме:
Побег из матрицы Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
Побег из матрицыПять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
5 марта 2017
Грязная девчонка Она начинала с краж и автостопа, а закончила созданием стомиллионного бизнеса
Грязная девчонкаОна начинала с краж и автостопа, а закончила созданием стомиллионного бизнеса
14 апреля 2017

В тот период знакомый рассказал ему о пеших походах и тем самым вдохновил отправиться в похожее путешествие. Перед отправкой Дэниел продал все свое имущество и оставил дом. Через два месяца после начала похода он встретил девушку по имени Шарлотта, которая прошла с ним четыре дня.

Шарлотте так понравился поход, что вскоре она бросила работу и присоединилась к Дэниелу. «Я никогда не думала, что сделаю что-то подобное в своей жизни. До этого я бы даже не отнесла себя к любителям пеших прогулок или походов. Но это, наверное, лучшее, что я когда-либо делала в своей жизни», — рассказала девушка.

С начала путешествия шотландец прошел Гебридские острова, вместе с Шарлоттой они побывали на Оркнейских островах, прошли через Стерлинг, Перт, добрались до Эдинбурга и готовятся пересечь границу с Англией. По словам Дэниела, поход превзошел все его ожидания. «Это одно из лучших приключений в моей жизни. Не только из-за пейзажей, скорее из-за людей. Все были невероятно добры к нам. Например, многие дают нам горячую еду и пускают переночевать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что 46-летний французский путешественник Муаммер Йилмаз 11 дней выживал без еды. За это время он преодолел 162-километровый маршрут по горе Монблан с перепадом высоты в 10 тысяч метров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного инцидента
Анна Семенович раскрыла свою главную фобию
Названо главное условие для успешного похудения без диет
Раскрыты стабилизирующие климатические процессы Земли механизмы
Москвичи отвернулись от покупки новых квартир
Женщина застряла на горке на глазах у сына и сбросила 62 килограмма
Двоих российских студентов осудят за изнасилование 15-летней одногруппницы
Дочь Джонни Деппа снялась в белье для журнала Elle
Нагиев назвал условие возвращения в шоу «Голос»
В Черкасской области пропадет свет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.