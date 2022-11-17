Мужчина продал все ради пешего путешествия и по дороге встретил любовь

Daily Record: шотландец уволился из армии из-за болезни и отправился в пешее путешествие

Житель Шотландии продал все вещи, бросил дом и отправился в пешее путешествие длиною в 25 тысяч километров, проходящее через всю Великобританию. О том, как он по дороге встретил любовь и заново открыл для себя страну, пишет Daily Record.

26-летний шотландец Дэниел Макнил начал служить в армии в 2012 году, но спустя пять лет был вынужден уволиться из-за аутоиммунного заболевания. Болезнь поразила бедро и позвоночник, и мужчине требовалась терапия. «После увольнения у меня началась депрессия, тревога и суицидальные мысли. Я пристрастился к наркотикам и алкоголю», — вспоминает он.

На помощь пришла благотворительная организация. Благодаря ее участию Дэниел вышел из депрессии и избавился от вредных привычек. Казалось, что жизнь наладилась, однако вскоре началась пандемия COVID-19, и мужчина лишился работы.

В тот период знакомый рассказал ему о пеших походах и тем самым вдохновил отправиться в похожее путешествие. Перед отправкой Дэниел продал все свое имущество и оставил дом. Через два месяца после начала похода он встретил девушку по имени Шарлотта, которая прошла с ним четыре дня.

Шарлотте так понравился поход, что вскоре она бросила работу и присоединилась к Дэниелу. «Я никогда не думала, что сделаю что-то подобное в своей жизни. До этого я бы даже не отнесла себя к любителям пеших прогулок или походов. Но это, наверное, лучшее, что я когда-либо делала в своей жизни», — рассказала девушка.

С начала путешествия шотландец прошел Гебридские острова, вместе с Шарлоттой они побывали на Оркнейских островах, прошли через Стерлинг, Перт, добрались до Эдинбурга и готовятся пересечь границу с Англией. По словам Дэниела, поход превзошел все его ожидания. «Это одно из лучших приключений в моей жизни. Не только из-за пейзажей, скорее из-за людей. Все были невероятно добры к нам. Например, многие дают нам горячую еду и пускают переночевать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что 46-летний французский путешественник Муаммер Йилмаз 11 дней выживал без еды. За это время он преодолел 162-километровый маршрут по горе Монблан с перепадом высоты в 10 тысяч метров.