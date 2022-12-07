Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с судьями Конституционного суда

Пресс-секретарь Песков допустил, что Путин может встретится с главой КС Зорькиным

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться в День конституции с судьями Конституционного суда (КС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщали, что Путин может провести встречу с Зорькиным, которая будет приурочена ко дню принятия Конституции.

Пресс-секретарь президента не исключил беседу главы государства с председателем Конституционного суда Зорькиным.

7 декабря Путин в формате видеоконференции встретится с обновленным составом президентского Совета по правам человека (СПЧ). Члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности, о различных аспектах правозащитного содействия проведению спецоперации и интеграции новых регионов.