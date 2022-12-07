Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 7 декабря 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с судьями Конституционного суда

Пресс-секретарь Песков допустил, что Путин может встретится с главой КС Зорькиным

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться в День конституции с судьями Конституционного суда (КС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщали, что Путин может провести встречу с Зорькиным, которая будет приурочена ко дню принятия Конституции.

Пресс-секретарь президента не исключил беседу главы государства с председателем Конституционного суда Зорькиным.

7 декабря Путин в формате видеоконференции встретится с обновленным составом президентского Совета по правам человека (СПЧ). Члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности, о различных аспектах правозащитного содействия проведению спецоперации и интеграции новых регионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении
Заочно арестован за растрату бывший сотрудник института госслужбы РАНХиГС
Звезда «Дома-2» погасила ипотеку
В Кремле заявили о готовности содействовать встрече Алиева и Пашиняна
В российские учебники истории включат подвиги героев СВО
Кремль заявил о направленности военного бюджета США на дестабилизацию в Европе
Лавров описал гендерно-нейтральные туалеты фразой «не по-людски»
Кремль прокомментировал ситуацию с подготовкой госпереворота в Германии
Российский сапер рассказал о сложностях работы в зоне СВО
Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с судьями Конституционного суда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.