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13:57, 7 декабря 2022Из жизни

56-летний любитель бекона и печенья раскрыл секрет похудения на 63 килограмма

Весивший 140 килограммов 56-летний житель Великобритании раскрыл секрет похудения

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Съедавший на завтрак четыре бутерброда с беконом житель Великобритании раскрыл секрет похудения на 63 килограмма. Его историю публикует Daily Mail.

56-летний любитель печенья Пол Барраклаф рассказал, что в какой-то момент стал весить 140 килограммов. Это сказывалось на его здоровье: он страдал от диабета второго типа, гипертонии и подагры. Помимо этого, он чувствовал себя некрасивым и неуверенным в себе, из-за чего сторонился людей и предпочитал проводить время в одиночестве.

По словам Барраклафа, он мог за один раз съесть целый пирог с картофелем, запить его кофе и закусить чем-то сладким. Мужчина понимал, что подобный образ жизни не ведет ни к чему хорошему, но решился на перемены только после потрясшей его смерти матери. У женщины диагностировали рак яичников всего за неделю до того, как она скончалась. Эта потеря стала настоящим шоком для Пола, и он твердо решил взять себя в руки.

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В первую очередь британец наладил отношения с собой: он прошел курс по поднятию самооценки, который значительно упростил процесс похудения. Затем он постепенно начал заниматься спортом, чередуя кардио- и силовые упражнения. После занятий он часто посещал сауну, чтобы расслабиться.

Пол признался, что похудение в корне изменило его жизнь: теперь он может проводить больше времени с годовалым внуком и помогать дочери. Мужчина стал более активным, и длительные прогулки с ребенком перестали быть для него обузой, превратившись в приятное времяпровождение.

Ранее сообщалось, что весивший 153 килограмма житель ирландского города Корк на семь месяцев уехал на испанский остров Майорка, вернулся домой похудевшим на 63 килограмма и сильно удивил родных. В течение шести месяцев он ограничивал суточное потребление калорий до 2,2 тысячи, а к седьмому месяцу сократил его до 1750 калорий в день.

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Алиса Дмитриева
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