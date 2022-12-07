НАТО направит Украине более трех миллиардов долларов из фонда альянса

Politico: НАТО может направить Украине более трех миллиардов долларов из фонда альянса

НАТО может направить Украине более трех миллиардов долларов из фонда альянса, предназначавшегося для поддержки афганских сил безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Запрос на перераспределение средств был сделан киевскими властями. Фонд был заморожен, и альянс работал над созданием механизма для передачи денег обратно отдельным странам или их перемещения в другое место, но каждая страна-донор сама решает, как использовать деньги.

Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех этих средств для Украины. По словам одного из официальных лиц, представители альянса обсуждали возможность использования афганских средств для Украины более месяца, в том числе во время встречи в Брюсселе в октябре.

Пресс-секретарь НАТО Даниэле Риджио заявил, что процесс возврата денег со счета странам-донорам уже начался, но напрямую не ответил на вопросы об использовании афганских средств альянсом для поддержки Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершение боевых действий на Украине не сможет автоматически восстановить нормальные отношения НАТО и России. Он также исключил возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине в настоящее время. Столтенберг предположил, что вместо этого зимой Москва и Киев будут стремиться «перегруппировать и перевооружить свои силы».