Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:32, 7 декабря 2022Мир

НАТО направит Украине более трех миллиардов долларов из фонда альянса

Politico: НАТО может направить Украине более трех миллиардов долларов из фонда альянса

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

НАТО может направить Украине более трех миллиардов долларов из фонда альянса, предназначавшегося для поддержки афганских сил безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Запрос на перераспределение средств был сделан киевскими властями. Фонд был заморожен, и альянс работал над созданием механизма для передачи денег обратно отдельным странам или их перемещения в другое место, но каждая страна-донор сама решает, как использовать деньги.

Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех этих средств для Украины. По словам одного из официальных лиц, представители альянса обсуждали возможность использования афганских средств для Украины более месяца, в том числе во время встречи в Брюсселе в октябре.

Пресс-секретарь НАТО Даниэле Риджио заявил, что процесс возврата денег со счета странам-донорам уже начался, но напрямую не ответил на вопросы об использовании афганских средств альянсом для поддержки Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершение боевых действий на Украине не сможет автоматически восстановить нормальные отношения НАТО и России. Он также исключил возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине в настоящее время. Столтенберг предположил, что вместо этого зимой Москва и Киев будут стремиться «перегруппировать и перевооружить свои силы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Киеве пригрозили атаковать российские объекты в Сибири
В Белоруссии назвали углубление интеграции с Россией ответом на давление Запада
Известная актриса пожаловалась на отсутствие «обычной» гречки в центре Москвы
В российском торговом центре произошел взрыв
Россияне сняли с карт рекордный объем налички
НАТО направит Украине более трех миллиардов долларов из фонда альянса
Мужчина изменил девушке с проституткой на отдыхе и пошел под суд
Хуснуллин сообщил о начале ремонта на левой части Крымского моста
Власти Молдавии пригласили Эрдогана в страну
Защита братьев Магомедовых направила апелляционную жалобу на приговор суда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.