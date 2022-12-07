Британский наемник рассказал о боевых действиях на Украине

Британский наемник Макдональд заявил о массовом дезертирстве из-за страха перед ВС России

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) британский наемник из «Интернационального легиона» Джозеф Макдональд рассказал о развернувшихся на Украине боевых действиях. Интервью с наемником опубликовал YouTube-канал Lindybeige.

«Хочу предупредить всех, кто хочет поехать на Украину: не думайте, что все будет легко и просто. Кто воюет с русскими, того постоянно и сильно обстреливают», — отметил британец, описывая происходящее на фронте.

Он добавил, что артиллерия бьет непрерывно, поэтому примкнувшие к ВСУ иностранные добровольцы массово дезертируют из-за страха перед обстрелами. В частности, он уточнил, что около 600–700 наемников либо вернулись домой, либо переместились на более безопасный, по их мнению, участок фронта.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе ожесточенных боев выбили военных Вооруженных сил Украины из Яковлевки.