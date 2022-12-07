Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 7 декабря 2022Мир

Британский наемник рассказал о боевых действиях на Украине

Британский наемник Макдональд заявил о массовом дезертирстве из-за страха перед ВС России

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) британский наемник из «Интернационального легиона» Джозеф Макдональд рассказал о развернувшихся на Украине боевых действиях. Интервью с наемником опубликовал YouTube-канал Lindybeige.

«Хочу предупредить всех, кто хочет поехать на Украину: не думайте, что все будет легко и просто. Кто воюет с русскими, того постоянно и сильно обстреливают», — отметил британец, описывая происходящее на фронте.

Он добавил, что артиллерия бьет непрерывно, поэтому примкнувшие к ВСУ иностранные добровольцы массово дезертируют из-за страха перед обстрелами. В частности, он уточнил, что около 600–700 наемников либо вернулись домой, либо переместились на более безопасный, по их мнению, участок фронта.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе ожесточенных боев выбили военных Вооруженных сил Украины из Яковлевки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин призвал не забывать о жертвах политических репрессий
Путин пообещал рассмотреть вопрос о демобилизации одной категории граждан
Названа новая дата запуска японского модуля на Луну
Женщина споткнулась, упала в руки незнакомца и решила выйти за него замуж
Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-тематикой
ЮНИСЕФ потребовал удалить данные детей с сайта «Миротворец»
Путин заявил об осведомленности Запада об обстреле ВСУ жилых кварталов Донбасса
На одной из станций БКЛ пассажиров защитят от пожара по-новому
Google назвал самые популярные в 2022 году запросы
Описан эффект от увеличения длины «Силы Сибири»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.