В торговом центре в Назрани взорвался газ

В торговом центре «Таргим» в Назрани взорвался газ

В торговом центре «Таргим» в Назрани (Республики Ингушетия) взорвался газ. Об этом со ссылкой на МЧС пишет ТАСС.

«По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Среди них есть ребенок. Они госпитализированы.

Очевидцы также публиковали кадры с места ЧП. На записи видно, как из пустых проемов трехэтажного здания вырываются клубы дыма. На асфальте разбросаны выбитые ударной волной оконные рамы. Рядом с местом происшествия столпились люди.