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16:06, 7 декабря 2022Россия

В торговом центре в Назрани взорвался газ

В торговом центре «Таргим» в Назрани взорвался газ

Фото: ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

В торговом центре «Таргим» в Назрани (Республики Ингушетия) взорвался газ. Об этом со ссылкой на МЧС пишет ТАСС.

«По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Среди них есть ребенок. Они госпитализированы.

Очевидцы также публиковали кадры с места ЧП. На записи видно, как из пустых проемов трехэтажного здания вырываются клубы дыма. На асфальте разбросаны выбитые ударной волной оконные рамы. Рядом с местом происшествия столпились люди.

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Евгения Куликова
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