Стало известно о пострадавших при взрыве газа в Назрани

В Назрани при взрыве газа в здании пострадали четыре человека

При взрыве в здании в Назрани пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Ранее Telegram-канал Mash Gor сообщал о взрыве в одном из помещений торгового дома «Таргим» в Назрани. На опубликованных с места случившегося кадрах видно, как из пустых проемов трехэтажного здания вырываются клубы дыма, а на асфальте разбросаны выбитые ударной волной оконные рамы.

«В двухэтажном здании на улице Муталиева в Назрани произошел взрыв газа на первом этаже. Пострадали четыре человека, включая ребенка. Они госпитализированы», — уточнил собеседник агентства.

За последние четыре дня в России газ в жилых домах взрывался пять раз. В частности, 4 декабря взрыв газа произошел в Нижневартовске — погибли восемь человек, в городе после ЧП ввели режим ЧС муниципального характера и объявили траур. 5 декабря газовоздушная смесь взорвалась в жилых домах в Ярославле, Нижнем Новгороде и Воронежской области. 6 декабря газовый баллон взорвался в Омской области.