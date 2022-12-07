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15:46, 7 декабря 2022Интернет и СМИ

В московском депздраве опровергли сообщения о смерти мужчины из-за гриппа

В депздраве Москвы опровергли сообщения о смерти 37-летнего мужчины из-за гриппа

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, что 37-летний житель столицы умер из-за гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 6 декабря, в Telegram-канале SHOT появилась публикация, в которой сообщалось, что в Москве умер 37-летний мужчина, у которого было диагностировано ОРВИ. Отмечалось, что неделю назад он обратился к врачам с жалобами на насморк, першение в горле, сухой кашель и температуру 37,5. Медики назначили ему противовирусные препараты и отправили на больничный.

По словам родственников мужчины, у него была высокая температура. Он мог скончаться из-за гриппа, считают они.

В московском департаменте здравоохранения опровергли версию родственников умершего. В ведомстве сообщили, что причиной смерти москвича стало отравление этиловым спиртом на фоне злоупотребления алкоголем в течение длительного времени.

Как пояснили в департаменте, у мужчины действительно была выявлена ОРВИ, однако она протекала в легкой форме. При этом врачи поликлиники, в которую он обращался, провели необходимый осмотр и назначили лечение в соответствии с выявленным заболеванием и симптомами. Москвичу был оформлен больничный лист и назначен повторный прием.

Публикация получила широкий охват в СМИ. В частности, публикации о смерти москвича от ОРВИ разместила «Общественная служба новостей», «Вести Московского региона» и ОКА.FM. Кроме того, подобные сообщения активно распространялись в соцсетях (1, 2, 3).

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Варвара Кошечкина
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