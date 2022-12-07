Самойлова оценила образ от стилиста за 300 тысяч рублей фразой «я сама так могу»

Российская бизнесвумен Оксана Самойлова усомнилась в работе стилиста за 300 тысяч рублей

Российская бизнесвумен и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова оценила образ от профессионального стилиста за сотни тысяч рублей фразой «я сама так могу». Соответствующее заявление появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис видеоролик, в котором она предстала перед подписчиками в кислотном топе с длинными рукавами и надписью No, thanks («Нет, спасибо»). Кроме того, на ней также были объемные серые брюки карго и белые кроссовки на массивной подошве.

«Лук от стилиста. Стилист стоит, на минуточку, 300 тысяч рублей. Что скажете? Нет, ну нормально. Но, по-моему, я сама так одеться могу», — с иронией высказалась блогерша, усомнившись в работе специалиста.

В ноябре Оксана Самойлова возмутилась ценой печати пригласительных на годовщину свадьбы с рэпером Джиганом. Она отметила, что один экземпляр стоит 5 тысяч рублей. Однако, по ее словам, ей придется потратить миллион рублей, поскольку церемонию посетят 200 человек.