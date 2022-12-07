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01:37, 7 декабря 2022Мир

В США решили не мешать Украине разрабатывать дальнобойное оружие

Глава Пентагона Остин заявил, что США не мешают Украине разрабатывать дальнобойное оружие

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не станут мешать Киеву разрабатывать собственное дальнобойное вооружение. Об этом сообщает РИА Новости.

Министру обороны задали вопрос, работают ли Соединенные Штаты над тем, чтобы не позволить Украине произвести свои ударные мощности дальнего радиуса. «Короткий ответ — нет», — ответил Остин.

Глава оборонного ведомства напомнил, что Вашингтон уже потратил на военную помощь Киеву более 19 миллиардов долларов, вовлекли союзников для поддержки Украины.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс отверг поставки вооружения Киеву для нанесения ударов по территории России. По его словам, американские власти направляют Украине только оборонительные средства и не подталкивают к атакам за пределами своей территории.

Марина Совина
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