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03:40, 7 декабря 2022Экономика

Россиян предупредили об уменьшающем размер пенсии стаже

Юрист Ногайлиева: ПФР вычтет 1,5 года из стажа при учете периода ухода за ребенком

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм» рассказала, когда попытка увеличить пенсию за счет стажа даст обратный эффект.

По словам Ногайлиевой, при формировании выплат выбирается самый выгодный для пенсионера вариант. Однако в некоторых случаях об определенных периодах стажа ПФР стоит не сообщать.

«Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии», — предупредила Ногайлиева. Помимо этого, при включении периода ухода за ребенком из расчета вычтут 1,5 года из трудового стажа, отметила юрист.

Специалист напомнила, что учет периода получения образования (до 2002 года) приводит к тому, что остальные периоды рассчитываются по прежним формулам. Из-за этого пенсия может ограничиться суммой в 555,96 рубля. Это касается и тех, кто работал в районах Крайнего Севера.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что россиянам стоит проверять размер перечислений в Пенсионный фонд (ПФР) через сайты налоговой инспекции или фондов. По словам специалиста, работодатель может недобросовестно сдавать документацию.

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Юлия Мискевич
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