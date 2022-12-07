Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:01, 7 декабря 2022Ценности

Женщина пересадила волосы на лоб из-за его размера и поделилась результатом

Молодая мать Тиган Хэндсли сделала пересадку волос из-за большого лба

Фото: @tieghandsleyx

Молодая мать Тиган Хэндсли из Великобритании пересадила волосы на лоб из-за его размера и поделилась результатом. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

25-летняя женщина рассказала, что от природы имеет большой лоб и высокую линию роста волос. По ее словам, она этого стеснялась и поэтому решилась на процедуру, которая обошлась ей в 5,3 тысяч фунтов стерлингов (около 407 тысяч рублей). Так, в размещенном видео юзерша показала, как отрасли ее волосы за 20 недель после манипуляции. «Мне провели операцию по методу, в котором вырезают небольшую часть кожи на затылке и из нее извлекают волосы для трансплантации», — пояснила она.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Кроме того, пользовательница сети отметила, что все время после вмешательства она провела дома из-за декретного отпуска. «Я носила кепку в редких случаях после пересадки волос, чтобы скрыть покраснение», — сказала она.

Ролик Хэндсли стал вирусным, набрав 4,1 миллиона просмотров, 239,7 тысяч лайков и 3,1 тысяч репостов. Зрители оценили результат от данной процедуры, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Я специалист по пересадке волос, и я так рад за вас!», «Боже мой, я хочу это сделать! Стоит ли оно того?», «Выглядит так хорошо!» — писали они.

В августе водитель автобуса Адам Синклар из Лондона сделал пересадку волос и рассказал, как изменилась его жизнь после процедуры. В августе 2021 года мужчина принял решение пройти процедуру замещения, суть которой состоит в прикреплении к поредевшей коже головы новых волос с помощью специальных клеящих материалов. Терапия дала ему желаемый результат: уже через шесть месяцев голова британца покрылась густыми волосами. Кроме того, по его словам, внешне он помолодел на семь лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Путин призвал не забывать о жертвах политических репрессий
Путин пообещал рассмотреть вопрос о демобилизации одной категории граждан
Названа новая дата запуска японского модуля на Луну
Женщина споткнулась, упала в руки незнакомца и решила выйти за него замуж
Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-тематикой
ЮНИСЕФ потребовал удалить данные детей с сайта «Миротворец»
Путин заявил об осведомленности Запада об обстреле ВСУ жилых кварталов Донбасса
На одной из станций БКЛ пассажиров защитят от пожара по-новому
Google назвал самые популярные в 2022 году запросы
Описан эффект от увеличения длины «Силы Сибири»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.