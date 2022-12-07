Женщина пересадила волосы на лоб из-за его размера и поделилась результатом

Молодая мать Тиган Хэндсли сделала пересадку волос из-за большого лба

Молодая мать Тиган Хэндсли из Великобритании пересадила волосы на лоб из-за его размера и поделилась результатом. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

25-летняя женщина рассказала, что от природы имеет большой лоб и высокую линию роста волос. По ее словам, она этого стеснялась и поэтому решилась на процедуру, которая обошлась ей в 5,3 тысяч фунтов стерлингов (около 407 тысяч рублей). Так, в размещенном видео юзерша показала, как отрасли ее волосы за 20 недель после манипуляции. «Мне провели операцию по методу, в котором вырезают небольшую часть кожи на затылке и из нее извлекают волосы для трансплантации», — пояснила она.

Кроме того, пользовательница сети отметила, что все время после вмешательства она провела дома из-за декретного отпуска. «Я носила кепку в редких случаях после пересадки волос, чтобы скрыть покраснение», — сказала она.

Ролик Хэндсли стал вирусным, набрав 4,1 миллиона просмотров, 239,7 тысяч лайков и 3,1 тысяч репостов. Зрители оценили результат от данной процедуры, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Я специалист по пересадке волос, и я так рад за вас!», «Боже мой, я хочу это сделать! Стоит ли оно того?», «Выглядит так хорошо!» — писали они.

В августе водитель автобуса Адам Синклар из Лондона сделал пересадку волос и рассказал, как изменилась его жизнь после процедуры. В августе 2021 года мужчина принял решение пройти процедуру замещения, суть которой состоит в прикреплении к поредевшей коже головы новых волос с помощью специальных клеящих материалов. Терапия дала ему желаемый результат: уже через шесть месяцев голова британца покрылась густыми волосами. Кроме того, по его словам, внешне он помолодел на семь лет.