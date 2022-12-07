SuperJob: каждый шестой россиянин в подарок на Новый год хочет получить деньги

Россияне назвали самый желанный подарок на Новый год. Как выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый шестой житель страны хочет получить деньги. Об этом пишет РИА Новости.

Исследование проводилось с 26 ноября по 4 декабря, участие в нем приняли 1600 респондентов среди экономически активного населения из всех регионов страны. По результатам опроса выяснилось, что 16 процентов россиян хотят в качестве новогоднего подарка получить деньги.

На втором месте оказалась недвижимость. О квартире, доме или участке на Новый год мечтают 15 процентов опрошенных.

Еще восемь процентов респондентов хотели бы получить новый девайс, семь процентов — автомобиль, при этом два года назад именно машина была самым желанным подарком россиян.

По одному проценту опрошенных мечтают получить на Новый год драгоценности и домашнее животное. Столько же грезят о ремонте

«Среди прочих желанных подарков — парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости», — говорится в исследовании.

Ранее россияне раскрыли сумму, которую они планируют потратить на подарки к Новому году. Выяснилось, что 27 процентов респондентов намерены отдать за презенты родным не более 10 процентов всех денег, которые они хотят израсходовать на празднование. В то же время почти каждый пятый опрошенный (18 процентов) собирается выделить на покупки половину запланированного бюджета, а 16 процентов готовы отдать 20 процентов средств.