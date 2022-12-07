Стала известна причина пожара в одном из лучших российских ресторанов

РИА Новости: пожар в ресторане Zuma Владивостока возник из-за неисправности оборудования

Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке произошел из-за неисправности оборудования и начался в системе вентиляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Возгорание произошло в системе вентиляции, из-за неисправности», — отметил собеседник агентства. По его словам, произошло замыкание.

Пожар в ресторане Zuma произошел в ночь с 6 на 7 декабря, люди покинули помещение ресторана самостоятельно. Заведение занимает занимает 25-е место в топе лучших ресторанов России по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.