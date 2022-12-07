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05:57, 7 декабря 2022Россия

Стала известна причина пожара в одном из лучших российских ресторанов

РИА Новости: пожар в ресторане Zuma Владивостока возник из-за неисправности оборудования

Фото: Telegram-канал / «РИА Новости»

Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке произошел из-за неисправности оборудования и начался в системе вентиляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Возгорание произошло в системе вентиляции, из-за неисправности», — отметил собеседник агентства. По его словам, произошло замыкание.

Пожар в ресторане Zuma произошел в ночь с 6 на 7 декабря, люди покинули помещение ресторана самостоятельно. Заведение занимает занимает 25-е место в топе лучших ресторанов России по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

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Юлия Мискевич
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